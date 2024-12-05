ЦБА добавил новых иностранных страховых брокеров в свой реестр

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) включил две новые компании в реестр иностранных страховщиков, перестраховщиков и страховых брокеров.

Как передает Day.Az, речь идет о компаниях "Howden Specialty Luxembourg, S.à r.l." из Люксембурга и "Volante (DIFC)" из Объединенных Арабских Эмиратов. С 23 ноября этого года их включение в реестр увеличивает число иностранных брокеров, работающих на страховом рынке Азербайджана, до 95.

Компания "Howden Specialty Luxembourg, S.à r.l." начала свою деятельность в области страхования и перестрахования с 22 февраля 2019 года, а "Volante (DIFC)" - с 30 сентября 2021 года.

Это расширение реестра иностранных участников страхового рынка Азербайджана свидетельствует о продолжающемся росте и улучшении условий для международных компаний в этой сфере.