Диетологи призвали больше не разогревать картошку, макароны и рис

В TikTok набирает популярность очередной тренд: оказывается, некоторые продукты в холодном виде сильно полезнее, чем в разогретом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, диетолог Ким Калп в комментарии для издания Health подчеркнула, что в холодильнике состав гарниров с высоким содержанием углеводов - картофеля, риса и макарон - начинает меняться. Увеличивается процент резистентного крахмала.

В отличие от других углеводов, резистентный крахмал не подвержен действию фермента амилазы. В итоге крахмал "уходит" в толстый кишечник, где переваривается определенными типами полезных кишечных бактерий. На фоне этого происходит множество реакций, которые укрепляют здоровье человека.

Диетологи сходятся во мнении, что потребление пищи с резистентным крахмалом может стабилизировать уровень сахара в крови, улучшить микробиом кишечника и способствовать снижению веса. Так что в следующий раз не грейте углеводный гарнир, а подайте его холодным.