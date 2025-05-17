Как сделать кофе полезнее

Чтобы сделать употребление кофе более полезным для организма, нужно заменить сахар и сиропы сахарозаменителями, молоко - растительными альтернативами, а также отказаться от сопровождения напитка сладостями, рассказала "Газете.Ru" врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова, передает Day.Az.

"Часто кофе подают с добавлением сахара или сладких сиропов, что увеличивает калорийность напитка и способствует незаметному набору веса. Избыточное потребление сахара связано с риском развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Вместо сахара можно использовать натуральные подсластители (например, стевиогликозид) или просто пить черный кофе без добавок, но с полезным перекусом", - объяснила врач.

Добавление сливок или молока в кофе увеличивает содержание насыщенных жиров и трансжиров, что также неблагоприятно для здоровья сердца при чрезмерном потреблении. Кроме того, приводит к вздутию живота и диарее при непереносимости лактозы.

"Вместо сливок и молока можно использовать более питательные растительные виды "молока": миндальное, из нута, невероятно полезное соевое и другие. Кроме того, часто кофе сопровождается сладостями или выпечкой, которые содержат много сахара, насыщенных жиров и трансжиров. Это сочетание не только увеличивает калорийность рациона, но и негативно влияет на уровень сахара в крови. Вместо них лучше выбирать конфеты со сладким белком - новая альтернатива современным конфетам с сахаром или натуральную пастилу с орехами или конфеты из сухофруктов как питательное сопровождение к кофе", - рассказала доктор.

Кроме того, врач советует ограничить количество потребляемого кофе до одной или двух чашек в день для снижения риска негативного влияния на здоровье.