Опыт структурных и кадровых реформ, проведенных в Азербайджане, будет полезным и для других постсоветских стран.

Об этом сказал Day.Az основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

По словам эксперта, ротация кадров не означает, что прежние министры были плохи - они успешно справлялись со своими обязанностями в прошлых реалиях.

"Однако серьезная ротация свидетельствует о реализации в Азербайджане анонсированного ранее главой государства второго пакета серьезных экономических преобразований. Которые требуют иных подходов и, как следствие, управленцев иного формата, способных отвечать на стоящие перед страной новые глобальные вызовы", - подчеркнул Арьков.

Эксперт отметил, что значительная часть экономических проблем Азербайджана свойственна и многим другим бывшим советским республикам, в том числе и России.

"Это и значительный по своим масштабам теневой сектор, серые схемы, уход от налогов и стремление к быстрой и необоснованной высокой наживе у коммерческих банков, что приводит к опасной закредитованности домохозяйств и нехватке оборотных средств в реальном секторе. Решением данных проблем также активно сейчас занимаются коллеги Президента Ильхама Алиева по СНГ. В этой связи ценен обмен положительным опытом. В чем-то азербайджанским госуправленцам стоит поучиться у Москвы и Минска, а в чем-то наоборот, руководителям в РФ и Беларуси могут оказаться полезными наработки Баку. Таковых, к слову, немало", - сказал Арьков.

По его словам, однозначно положительным для экономики Азербайджана является сближение с ЕврАзЭС.

"Это приток дополнительных инвестиций, создание новых рабочих мест, рост экспорта азербайджанской продукции, увеличение доходов бюджета (как следствие - реализация большего числа социальных программ и масштабных инфраструктурных проектов) и, конечно же, повышения качества жизни граждан страны, что является главной задачей руководства Азербайджана", - добавил Виталий Арьков.