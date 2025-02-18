На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим

В связи с дождливой погодой в Баку на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт скоростной режим снижен на 20 км/ч.

Об этом во вторник сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечено, что в связи с этим внесены изменения в соответствующие информационные табло. На всех информационных табло установлен знак "скользкая дорога".

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az