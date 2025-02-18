https://news.day.az/society/1731198.html

На одной из бакинских дорог снижен скоростной режим

В связи с дождливой погодой в Баку на некоторых полосах дороги Зыхский круг - аэропорт скоростной режим снижен на 20 км/ч. Об этом во вторник сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел Азербайджана. Отмечено, что в связи с этим внесены изменения в соответствующие информационные табло.