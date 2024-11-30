https://news.day.az/sport/1711722.html "Нефтчи" ставит на иранских волейболистов Бронзовый призер чемпионата Азербайджана "Нефтчи" в новом сезоне сделает ставку на иранских волейболистов. Как передаетİdman.biz, в составе команды уже три игрока из этой страны. "Нефтчи" продлил контракты с центральным блокирующим Миладом Салехи и доигровщиком Мохаммедом Норузи.
"Нефтчи" ставит на иранских волейболистов
Бронзовый призер чемпионата Азербайджана "Нефтчи" в новом сезоне сделает ставку на иранских волейболистов.
Как передаетİdman.biz, в составе команды уже три игрока из этой страны. "Нефтчи" продлил контракты с центральным блокирующим Миладом Салехи и доигровщиком Мохаммедом Норузи. Новичком клуба стал Расул Мохаммедхани, выступающий на позиции связующего. Прошлый сезон он провел в составе "Азеррейл", став чемпионом страны.
Также "Нефтчи" усилился российским доигровщиком Александром Махновым и нападающим из Черногории Бенджамином Хаджисалиховичем.
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