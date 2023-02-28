Самые популярные достопримечательности Шри-Ланки

Шри-Ланка привлекает туристов не только золотыми пляжами на берегу океана. Экскурсии по Шри-Ланке дают возможность увидеть буддистские и индуистские храмы, королевские дворцы и сады, природные достопримечательности, заповедники с уникальными растениями и животными, передает Day.Az со ссылкой на Туристер.

Древние города Шри-Ланки, находящиеся в списке ЮНЕСКО, - это священный город Канди, исторические комплексы Анурадхапура и Полоннарува, исторические памятники Дамбуллы, и нтересные музеи Коломбо.

Главное место паломничества для верующих четырёх религий - пик Адама, или Шри Пада. В зимний сезон паломники совершают восхождение, чтобы увидеть священный отпечаток ступни на вершине горы.

В королевский город Канди туристы приезжают, чтобы осмотреть Храм Священного Зуба Будды и сокровища местных музеев, а также расположенный в соседней Перадении Королевский ботанический сад - один из самых впечатляющих ботсадов Азии.

В столичном Коломбо для туристов привлекательны храмы: индуистские и буддистские, и в первую очередь - Катиресан и пригородный Храм Келания Раджа Маха Вихара, а также соборы и мечети.

Интересные места сосредоточены в районе форта, на территории городского парка Вихарамадеви и крупнейшего в Шри-Ланке зоопарка. Комплекс рынков Pettah Market - отдельная достопримечательность Коломбо, через него проходит большинство шопинг-маршрутов.

Городок Дамбулла широко известен благодаря достопримечательностям окрестностей - огромному пещерному храму-монастырь Дамбулла, центру паломничества буддистов и горному дворцу Сигирия.

Курортный Негомбо интересен не только как место пляжного отдыха и занятий водными видами спорта. Этот город погружает гостей в очаровательную атмосферу ланкийского центра католицизма, он идеально подходит для прогулок и однодневных.

Отдельная категория ланкийских достопримечательностей - заповедники, нацпарки, слоновьи питомники, черепаховые фермы.

Крупнейший на острове заповедник Яла способен удивить путешественников разнообразием видов птиц и обезьян, слонов, варанов и других экзотических обитателей. Экскурсия по заповеднику проводится в формате джип-сафари. Таким образом можно познакомиться с животным миром нацпарка Минерия. Также туристы выбирают поездку в Дождевой лес Синхараджа, включенный в список ЮНЕСКО. Любителям птиц подойдёт парк Бундала, а для сафари лучшим выбором будет саванна Удавалаве.

Рядом с популярным курортом Нувара Элия находится больше сотни водопадов, горы, покрытые тропическими лесами, плато Хортон, склон Конец Света, откуда открываются потрясающие панорамы океана и окрестностей.