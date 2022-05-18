США намерены выделить еще $300 млн на борьбу с продовольственным кризисом в мире

США направят дополнительно $300 млн на борьбу с продовольственным кризисом в мире. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, с начала российской военной спецоперации в Украине США выделили "более $2,3 млрд на оказание гуманитарной продовольственной поддержки". "18 мая на министерской конференции в ООН по глобальной продовольственной безопасности мы объявим о выделении дополнительной экстренной продовольственной помощи, что увеличит объем выделенной США с февраля поддержки до примерно $2,6 млрд", - отмечается в заявлении.

В пресс-службе Госдепа подчеркнули, что США "привержены прекращению голода и недостатка продовольствия, а также созданию более устойчивых, справедливых и надежных систем продовольствия во всем мире". Как указывается в заявлении, борьба с продовольственным кризисом требует "общих усилий, и США готовы помочь в их координации".

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Нью-Йорке 18-19 мая для проведения ряда встреч по вопросам обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В среду госсекретарь проведет переговоры с представителями ряда африканских стран и будет председательствовать на министерской конференции в ООН по глобальной продовольственной безопасности. В четверг он обсудит эту проблему с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем.