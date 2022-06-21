Ночная массовая драка рабочих в Подмосковье попала на видео

В жилом районе Путилково в подмосковном городском округе Красногорск около 20 рабочих ночью устроили драку и попали на видео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На появившихся видеокадрах видно, как толпа людей с криками несется по двору жилого дома. Некоторые участники потасовки несут в руках арматуру.

Очевидцы происшествия слышали хлопки, похожие на выстрелы, и вызвали к месту сотрудников полиции. Однако к моменту прибытия участники драки успели разойтись. В ГУ МВД по Московской области изданию "Подъем" рассказали, что потасовка между группой граждан произошла у одного из домов, расположенных на улице Просторная. "Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений не поступало", - добавили в ГУ МВД по Подмосковью.

На данный момент сотрудники правопорядка продолжают выяснять другие обстоятельства случившегося и устанавливать личности участников драки.