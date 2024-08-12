В Афинах сильный лесной пожар

Не менее 560 пожарных на 177 транспортных средствах, 16 групп лесничих при поддержке экипажей 17 самолетов и 15 вертолетов тушат природный пожар в греческой столичной области Аттика.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель пожарной охраны Никос Пастрас телеканалу ERT-News.

По словам Пастраса, силы пожарной охраны, борющиеся с огнем, возникшим 11 августа близ населенного пункта Варнава и быстро распространившимся под воздействием штормовых ветров по северо-восточной части Аттики, усилены за счет подразделений, переброшенных с полуострова Пелопоннес и из районов Центральной Греции.

"В настоящее время в Аттике пламя тушат 560 пожарных, 16 групп лесничих, используются 177 транспортных средств и 32 летательных аппарата", - сказал он.

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