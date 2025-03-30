ВОЗ сократит штат

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задумалась о сокращении масштабов своей работы и числа сотрудников, в том числе на уровне высшего руководства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что такие меры рассматриваются из-за проблем с финансированием на фоне выхода из организации США, которые являются крупнейшим спонсором. В заявлении главы ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса отмечается, что решение Вашингтона в сочетании с сокращением помощи от других стран для увеличения расходов на оборону "значительно обострило ситуацию".

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Администрация американского лидера объяснила его решение "неправильным отношением к пандемии COVID-19", а также другими глобальными кризисами в области здравоохранения.