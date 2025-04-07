https://news.day.az/world/1742736.html Шокирующие кадры сгоревшего заживо журналиста в Газе - ФОТО - ВИДЕО Известный палестинский журналист Ахмед Мансур сгорел заживо, когда израильская ракета попала в его палатку возле больницы Насера в Хан-Юнисе, Газа, вчера вечером. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Шокирующие кадры сгоревшего заживо журналиста в Газе - ФОТО - ВИДЕО
Известный палестинский журналист Ахмед Мансур сгорел заживо, когда израильская ракета попала в его палатку возле больницы Насера в Хан-Юнисе, Газа, вчера вечером.
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