Шокирующие кадры сгоревшего заживо журналиста в Газе

Известный палестинский журналист Ахмед Мансур сгорел заживо, когда израильская ракета попала в его палатку возле больницы Насера ​​в Хан-Юнисе, Газа, вчера вечером.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.