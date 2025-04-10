Главы МИД стран Южного Кавказа обсудят развитие региона

12 апреля в рамках Анталийского дипломатического форума состоится панельная дискуссия на тему "Вызовы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе".

В панельной дискуссии примут участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, глава МИД Грузии Мака Бочоришвили и глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян, сообщает Day.Az.

В ходе панельной дискуссии будут обсуждаться прогресс в азербайджано-армянском мирном процессе и продолжающиеся усилия по нормализации отношений между Турцией и Арменией, историческая возможность достижения стабильности на Южном Кавказе, растущая роль Грузии в региональном сотрудничестве, важные перспективы для будущего в регионе.

Отметим, что четвертый Анталийский дипломатический форум (ADF-2025) пройдет 11-13 апреля 2025 года под патронажем Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и при поддержке министерства иностранных дел Турецкой Республики.