Продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа

10 апреля продолжилось заседание суда по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, которое проходит в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемые были обеспечены переводчиком на язык, которым владеют, а также адвокатами для защиты.

В заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

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