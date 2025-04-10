https://news.day.az/world/1743839.html Молния ударила по группе учеников в Японии - шестеро пострадали Шесть школьников попали в больницу после удара молнии в Японии. Один из них - в тяжелом состоянии. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Kyodo. Инцидент произошел в городе Нара. Молния ударила по спортплощадке во дворе местно школы, когда там шел футбольный матч.
Молния ударила по группе учеников в Японии - шестеро пострадали
Шесть школьников попали в больницу после удара молнии в Японии. Один из них - в тяжелом состоянии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Kyodo.
Инцидент произошел в городе Нара. Молния ударила по спортплощадке во дворе местно школы, когда там шел футбольный матч.
"Пятеро пострадавших школьников, доставленных в больницу, находятся в сознании. У шестого - остановка сердца и легких (клиническая смерть)", - передает агентство.
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