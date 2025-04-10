Молния ударила по группе учеников в Японии

Шесть школьников попали в больницу после удара молнии в Японии. Один из них - в тяжелом состоянии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел в городе Нара. Молния ударила по спортплощадке во дворе местно школы, когда там шел футбольный матч.

"Пятеро пострадавших школьников, доставленных в больницу, находятся в сознании. У шестого - остановка сердца и легких (клиническая смерть)", - передает агентство.