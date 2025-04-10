Вооружённый мужчина ворвался в школу в Челябинске

Инцидент произошёл утром в микрорайоне Новосинеглазово в школе № 145. Неизвестный с ножом проник в коридор. Охранник и физрук задержали его до прибытия Росгвардии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На детей неадекват напасть не успел. Никто не пострадал.