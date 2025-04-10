https://news.day.az/world/1743821.html Вооружённый мужчина ворвался в школу в Челябинске - ВИДЕО Инцидент произошёл утром в микрорайоне Новосинеглазово в школе № 145. Неизвестный с ножом проник в коридор. Охранник и физрук задержали его до прибытия Росгвардии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На детей неадекват напасть не успел. Никто не пострадал.
Вооружённый мужчина ворвался в школу в Челябинске - ВИДЕО
Инцидент произошёл утром в микрорайоне Новосинеглазово в школе № 145. Неизвестный с ножом проник в коридор. Охранник и физрук задержали его до прибытия Росгвардии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На детей неадекват напасть не успел. Никто не пострадал.
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