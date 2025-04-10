В Азербайджане начался прием документов в рамках госпрограммы по обучению за рубежом

В рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2028 годы" с 10 апреля начался прием документов на 2025-2026 учебный год в бакалавриат, магистратуру и докторантуру престижных университетов мира.

Об этом сообщило министерство науки и образования Азербайджана, передает Day.Az.

Крайний срок приема документов - до 23:59 15 июня 2025 года

Было отмечено, что в рамках Государственной программы на 2025-2026 учебный год, объявленной 29 декабря 2024 года, был обновлен перечень престижных зарубежных высших учебных заведений по приоритетным специальностям.

С соответствующим объявлением можно ознакомиться по ссылке.