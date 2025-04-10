В Нардаране задержан вор

В поселке Нардаран Сабунчинского района Баку был задержан подозреваемый в краже имущества на сумму 150 тысяч манатов из дачных домов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, после получения информации о похищении золотых ювелирных изделий, карты памяти камеры, ноутбука и других ценных предметов из двух домов, сотрудники 42-го отделения полиции Сабунчинского района вышли на след подозреваемого.

Им оказался 45-летний Сеймур Талыбов, ранее неоднократно судимый. Он был задержан, признал свою вину и рассказал, что собирался продать похищенные золотые изделия по частям.

Часть украденных предметов была найдена полицией в укрытии, где Талыбов их спрятал. Эти вещи изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется расследование.