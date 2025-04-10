Армения осталась за бортом транспортных и энергетических проектов

Азербайджан давно уже превратился в важный и мощный транспортно-логистический хаб, обеспечивающих торговые и экономические связи между всеми сторонами света. Здесь реализованы и продолжают реализовываться масштабные проекты, объединяющие Север с Югом, а Восток с Западом. Через Азербайджан проходят пути, в которых заинтересованы многие другие регионы.

Об этом сказал в комментарии Day.Az политолог Фикрет Садыхов.

Это реальность, подчеркнул политолог. И эти реалии четко и ясно представил и обосновал в своих заявлениях на международном форуме в Университете АДА Президент Ильхам Алиев.

"Азербайджан играет важную роль и с точки зрения географии, и с точки зрения региональной и мировой политики, и с точки зрения мировой экономики. Он стал мостом, между Глобальным Севером и Глобальным Югом, а также обеспечивает коммуникации между Европой и становящимся все более актуальным регионом Центральной Азии", - сказал Садыхов.

Наш собеседник отметил, что полностью разделяет мнение главы государства о том, что политика Армении помешала интеграции стран нашего региона. Сама она, по словам политолога, очень многое потеряла.

"Армения лишила себя возможности стать транзитной страной. Она осталась за бортом трансрегиональных транспортных и энергетических проектов., отдав предпочтение мифу о "великой Армении от моря до моря". Этот националистический угар все еще очень негативно влияет на осознание армянским обществом того факта, что экономическое развитие страны должно быть на первом месте, и приносить его в жертву мифическим целям и идеям, выдвигая их на первый план, это удар по интересам самой Армении, по ее настоящему и будущему", - сказал азербайджанский политолог.

Что касается разделительных линий, которые пытаются проводить на Южном Кавказе некоторые внешние акторы, то, по мнению нашего собеседника, такая политика не будет способствовать миру и стабильности в регионе.

"Их задача - создать новый очаг напряженности и конфликтную ситуацию. В такой ситуации им проще вмешиваться в дела региона и навязывать ему свои правила. Но этим акторам не следует забывать о роли Азербайджана и его целенаправленных шагах, его военном потенциале и способности защитить и отстоять свою целостность и интересы своих друзей и партнеров", - подчеркнул Фикрет Садыхов

Лейла Таривердиева