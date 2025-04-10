Пожар в частном доме в Шамкире

В селе Гара Нуру Шамкирского района произошёл пожар в одноэтажном трехкомнатном доме площадью 42 м². 

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил горючие конструкции и домашние вещи в двух комнатах на площади 30 м². Остальная часть дома была спасена от огня.

Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.