https://news.day.az/society/1743855.html

Пожар в частном доме в Шамкире

В селе Гара Нуру Шамкирского района произошёл пожар в одноэтажном трехкомнатном доме площадью 42 м². Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил горючие конструкции и домашние вещи в двух комнатах на площади 30 м². Остальная часть дома была спасена от огня.