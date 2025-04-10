https://news.day.az/society/1743855.html Пожар в частном доме в Шамкире В селе Гара Нуру Шамкирского района произошёл пожар в одноэтажном трехкомнатном доме площадью 42 м². Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил горючие конструкции и домашние вещи в двух комнатах на площади 30 м². Остальная часть дома была спасена от огня.
Пожар в частном доме в Шамкире
В селе Гара Нуру Шамкирского района произошёл пожар в одноэтажном трехкомнатном доме площадью 42 м².
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил горючие конструкции и домашние вещи в двух комнатах на площади 30 м². Остальная часть дома была спасена от огня.
Пожар был потушен подразделениями противопожарной службы.
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