https://news.day.az/society/1743843.html Некоторая часть сел Евлахского района временно останется без газа Газоснабжение 21 села в Евлахском районе будет приостановлено 11 апреля. Как сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" при ГНКАР (SOCAR), подача газа будет прекращена с 10:00 утра и до завершения ремонтных работ, связанных с устранением утечки на одном из участков газопровода, передает Day.Az.
Некоторая часть сел Евлахского района временно останется без газа
Завтра будет приостановлено газоснабжение 21 села в Евлахском районе Азербайджана.
Как Как передает Day.Az, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Подача газа будет прекращена с 10:00 утра и до завершения ремонтных работ, связанных с устранением утечки на одном из участков газопровода.
В результате отключения временно без газа останутся 5 791 абонент.
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