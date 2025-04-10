Некоторая часть сел Евлахского района временно останется без газа

Завтра будет приостановлено газоснабжение 21 села в Евлахском районе Азербайджана.

Как Как передает Day.Az, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Подача газа будет прекращена с 10:00 утра и до завершения ремонтных работ, связанных с устранением утечки на одном из участков газопровода.

В результате отключения временно без газа останутся 5 791 абонент.