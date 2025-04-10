https://news.day.az/society/1743843.html

Некоторая часть сел Евлахского района временно останется без газа

Газоснабжение 21 села в Евлахском районе будет приостановлено 11 апреля. Как сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" при ГНКАР (SOCAR), подача газа будет прекращена с 10:00 утра и до завершения ремонтных работ, связанных с устранением утечки на одном из участков газопровода, передает Day.Az.