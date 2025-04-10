https://news.day.az/officialchronicle/1743813.html Вице-президент Индонезии поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву Вице-президент Республики Индонезия Гибран Ракабуминга Раки направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю праздника Рамазан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Ваше превосходительство. Поздравляю Вас со священным праздником Рамазан. Желаю Вам счастья и благополучия.
Вице-президент Индонезии поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Вице-президент Республики Индонезия Гибран Ракабуминга Раки направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю праздника Рамазан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Поздравляю Вас со священным праздником Рамазан.
Желаю Вам счастья и благополучия.
С праздником!" - говорится в письме.
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