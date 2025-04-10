Вице-президент Индонезии поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Вице-президент Республики Индонезия Гибран Ракабуминга Раки направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю праздника Рамазан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас со священным праздником Рамазан.

Желаю Вам счастья и благополучия.

С праздником!" - говорится в письме.