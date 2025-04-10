В Баку разоблачена афера на 95 тыс. манатов

В Баку главный врач клиники 32 Beauty Dent Billur Санан Мамедов стал жертвой мошеннической схемы при попытке расширить территорию медицинского учреждения и установить лифт.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Qaynarinfo со ссылкой на материалы следствия, 37-летний Заур Т. пообещал содействие в получении разрешительных документов на строительство от Исполнительной власти Баку. За свои услуги он запросил 95 тысяч манатов, которые были переданы ему через знакомого главврача - директора клиники Мурада.

Однако, вместо выполнения своих обязательств, Заур Т. потратил деньги на личные нужды и оплату долгов. Впоследствии сотрудники Исполнительной власти Наримановского района приостановили строительные работы, что вынудило Санана Мамедова обратиться в полицию.

Против Заура Т. возбудили уголовное дело по статье 178.3.2 УК Азербайджана - мошенничество, повлекшее крупный ущерб. В суде Мамедов подчеркнул, что передал деньги не как взятку, а в качестве оплаты за оказанные услуги.

Суд признал Заура Т. виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы.