Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента США Дональда Трампа, адресованном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

"У наших стран долгая история совместной работы. Надеюсь, в ближайшие годы мы сделаем шаги навстречу великим свершениям. Я благодарен Азербайджану за поддержку и дружбу в отношении нашего партнера Израиля и приветствую шаги, которые вы и Армения предпринимаете для установления мира в регионе.

Надеюсь на совместную работу с Вами, поскольку наши страны стремятся к успеху. Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана", - говорится в письме.