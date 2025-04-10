Голландские министерства столкнулись с масштабной проблемой

Сразу несколько министерств в Нидерландах столкнулись с масштабной утечкой данных.

Как передает Day.Az, об этом сообщает голландская радиостанция BNR со ссылкой на источники.

"Мы изучаем ситуацию и предпринимаем определенные действия. Ситуация и масштабы все еще расследуются", - заявил представитель сразу двух министерств - экономики и климата.

Кроме того, утечка затронула министерство внутренних дел. Начато расследование с участием национального управления по защите данных. Пока подробности о последствиях случившегося не раскрываются.