https://news.day.az/world/1743850.html Голландские министерства столкнулись с масштабной проблемой Сразу несколько министерств в Нидерландах столкнулись с масштабной утечкой данных. Как передает Day.Az, об этом сообщает голландская радиостанция BNR со ссылкой на источники. "Мы изучаем ситуацию и предпринимаем определенные действия.
Голландские министерства столкнулись с масштабной проблемой
Сразу несколько министерств в Нидерландах столкнулись с масштабной утечкой данных.
Как передает Day.Az, об этом сообщает голландская радиостанция BNR со ссылкой на источники.
"Мы изучаем ситуацию и предпринимаем определенные действия. Ситуация и масштабы все еще расследуются", - заявил представитель сразу двух министерств - экономики и климата.
Кроме того, утечка затронула министерство внутренних дел. Начато расследование с участием национального управления по защите данных. Пока подробности о последствиях случившегося не раскрываются.
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