https://news.day.az/economy/1743793.html В Баку зарегистрирована новая компания с сербским капиталом Государственная налоговая служба 31 января текущего года осуществила государственную регистрацию общества с ограниченной ответственностью "Sunrise Real Estate". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету государственной службы "Вергиляр".
В Баку зарегистрирована новая компания с сербским капиталом
Государственная налоговая служба 31 января текущего года осуществила государственную регистрацию общества с ограниченной ответственностью "Sunrise Real Estate".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету государственной службы "Вергиляр".
Согласно информации, законным представителем компании является гражданка Республики Сербия Рената Мулич.
Юридический адрес ООО с уставным капиталом в размере 540 тыс. манатов: город Баку, Насиминский район, ул. Шамси Бадалбейли, дом 106, кв. 100.
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