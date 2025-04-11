https://news.day.az/society/1743860.html Импортированная в Азербайджан партия говяжего жира оказался с ДНК свиньи В одной из партий говяжьего жира, импортированного в Азербайджан, была обнаружена ДНК свиньи.
Импортированная в Азербайджан партия говяжего жира оказался с ДНК свиньи
В одной из партий говяжьего жира, импортированного в Азербайджан, была обнаружена ДНК свиньи.
Как сообщает Day.Az с ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, в ходе плановых проверок были взяты образцы из партии говяжьего жира весом 21 000 кг марки "Мираторг", произведенного российским предприятием Bryansk Meat Company и ввезенного в страну компанией ООО Gourmeat.
Лабораторные исследования подтвердили присутствие ДНК свиньи в этой продукции. В связи с этим было принято соответствующее решение в соответствии с действующим законодательством.
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