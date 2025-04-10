Сильные грозы с градом обрушились на Китай

Сильные грозы с крупным градом вызвала вчера хаос в Нанкине, провинция Цзянсу, Китай.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Стихия повредила автомобили, повалила деревья и привела к кратковременным отключениям электроэнергии в некоторых районах.

Местные власти уже начали работы по ликвидации последствий непогоды и оценке ущерба.