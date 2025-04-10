https://news.day.az/world/1743830.html Сильные грозы с градом обрушились на Китай - ФОТО - ВИДЕО Сильные грозы с крупным градом вызвала вчера хаос в Нанкине, провинция Цзянсу, Китай. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Стихия повредила автомобили, повалила деревья и привела к кратковременным отключениям электроэнергии в некоторых районах.
Сильные грозы с градом обрушились на Китай - ФОТО - ВИДЕО
Сильные грозы с крупным градом вызвала вчера хаос в Нанкине, провинция Цзянсу, Китай.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Стихия повредила автомобили, повалила деревья и привела к кратковременным отключениям электроэнергии в некоторых районах.
Местные власти уже начали работы по ликвидации последствий непогоды и оценке ущерба.
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