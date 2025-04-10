Дональд Трамп поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От имени Соединенных Штатов желаю Вам и всему народу Азербайджана красочного Новруза. Это праздник мира, процветания и всеобщего обновления.

У наших стран долгая история совместной работы. Надеюсь, в ближайшие годы мы сделаем шаги навстречу великим свершениям. Я благодарен Азербайджану за поддержку и дружбу в отношении нашего партнера Израиля и приветствую шаги, которые вы и Армения предпринимаете для установления мира в регионе.

Надеюсь на совместную работу с Вами, поскольку наши страны стремятся к успеху. Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана", - говорится в письме.