Эльчин Амирбеков о недоверии Азербайджана к Армении и ее намерениях

Существует серьезная и обоснованная обеспокоенность относительно истинных намерений Армении.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью "Шведскому радио".

"Заявление Президента Ильхама Алиева не должно пониматься как притязание Азербайджана на территорию Армении. Под "Западным Азербайджаном" имеются в виду земли, большинство на которых исторически составляли азербайджанцы. В Армении не доверяют азербайджанскому лидеру, а мы не доверяем Армении. К сожалению, у нас есть серьезная и обоснованная обеспокоенность относительно их истинных намерений", - подчеркнул Э. Амирбеков.

Он заявил, что остается на повестке дня вопрос конституционных изменений в этой стране, необходимых для заключения мирного соглашения.