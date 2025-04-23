https://news.day.az/world/1747212.html Вулкан на Камчатке выбросил девятикилометровый столб пепла - ВИДЕО Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил девятикилометровый столб пепла. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. МЧС предупреждает местных жителей о выпадении пепла. Безымянному присвоили "красный" код авиационной опасности.
Вулкан на Камчатке выбросил девятикилометровый столб пепла - ВИДЕО
Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил девятикилометровый столб пепла.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
МЧС предупреждает местных жителей о выпадении пепла. Безымянному присвоили "красный" код авиационной опасности.
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