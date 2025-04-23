Вулкан на Камчатке выбросил девятикилометровый столб пепла

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил девятикилометровый столб пепла.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

МЧС предупреждает местных жителей о выпадении пепла. Безымянному присвоили "красный" код авиационной опасности.