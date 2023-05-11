Книжная ярмарка в самом сердце Баку

С 27 мая по 4 июня в Ичеришехер пройдет V Национальная книжная ярмарка. Выставка, проводимая при организационной поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и участии независимых издательств, охватит обширную площадь от ворот Гоша Гала до памятника Гасан бею Зардаби.

Как сообщает Day.Az, в рамках выставки в распоряжение участников для проведения презентаций, дискуссий, панелей, встреч и автограф-сессий будут предоставлены Бакинский дом фотографии, дом-музей Максуда Ибрагимбекова и переулок Гасан бея Зардаби, а некоторые мероприятия пройдут на различных площадках древнего города, под открытым небом.

Читатели получат возможность приобрести книги со скидками.

На выставке ожидается участие известных зарубежных писателей.