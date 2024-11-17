Осканян, твой поезд ушел!

Автор: Мехти Ахмедзаде

Бывший министр иностранных дел Армении времен Робика Кочаряна, оставшийся не у дел Вардан Осканян в очередной раз решил напомнить о себе, прокомментировав заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о вмешательстве Запада в процессы на Южном Кавказе, но Осканяну захотелось внести свою нотку.

Что сказал Лавров?

"Москва не подталкивает Ереван и Баку к поспешному заключению мирного договора, но желание США и ЕС вытеснить Россию усиливает риски".

По его словам, российская сторона уверена в том, что "скороспелый мир без комплексного учета позиций Баку и Еревана, а также реалий "на земле" не приведет ни к чему хорошему, напротив, создаст дополнительные риски напряженности и потенциальной эскалации конфликта".

"Полагаем важным закрепить мирный процесс в региональной парадигме, в кругу друзей - стран Южного Кавказа и прилегающих государств-партнеров, исключив деструктивное вмешательство извне. Стремление Вашингтона и Брюсселя вытеснить Россию из процесса армяно-азербайджанской нормализации лишь усиливает угрозы безопасности в регионе", - сказал глава МИД РФ в интервью российским СМИ.

Что за чушь несет Осканян?

Осканян прокомментировал данное заявление по-своему - то же самое, просто другими словами, но попытался приписать к словам Лаврова то, что не имеет никакого отношения к сказанному. Бездельник заверяет о некоем "шансе для возвращения армян в родные дома и обеспечения их безопасности".

По его словам, есть международная консолидация насчет необходимости участия Армении в решении судьбы карабахских армян, и потому Ереван не должен дистанцироваться от проблемы.

"Поднимая в переговорах с Азербайджаном вопрос возвращения карабахских армян, Армения получила бы важный дипломатический инструмент. Власти Армении однако, не просто продолжают молчать, но и всячески препятствуют возвращению", - изрек он.

То, что господин Осканян давно мечтает вернуться в большую политику (хотя какая большая политика может быть в Армении), всем хорошо известно, так как он израсходовал все свои финансовые ресурсы, оплачивая адвокатов для своего сына-шалопая, замешанного во многих аферах, уже ставших притчей у всех на устах.

Какая бы ни была "международная консолидация" , оказать какое-то давление на Азербайджан в данном или каком-то другом вопросе не удастся. Власти Армении могут делать все, что им придет в голову, а Осканян говорит, что ему взбредет, из ненависти к Пашиняну. Но все это никак не поменяет реальность ситуации.

А реальность такова, что армянские жители Карабахского региона Азербайджана ушли добровольно. Никто их не выгонял, никто им не угрожал. Осканян пытается продвигать нереальные идеи по мирному урегулированию. Ведь всем давно известно, что в Баку предлагали армянам остаться. Более того, они могут вернуться при желании. Есть лишь 2 условия:

1. Они действительно были коренными жителями этого региона до начала конфликта, а не поселились здесь, изгнав азербайджанцев.

2. Принять азербайджанское гражданство.

Это простое выполнение требований законодательства Азербайджана, которое не предусматривает двойного гражданства, ибо все граждане Азербайджана, в независимости от национальности и вероисповедания, без исключения обязаны следовать законам страны и выполнять их требования. Какое отношение к этому вопросу имеют заявления Лаврова, непонятно.

Однако Осканян предпочитает игнорировать эти очевидные факты, продолжая распространять необоснованные утверждения. Его попытки представить ситуацию так, будто Армения должна вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, не только бесперспективны, но и противоречат международному праву.

Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности обеспечить равные права и безопасность всем своим гражданам, независимо от их этнической принадлежности. Условия, предложенные Баку, ясны и справедливы.

Вместо того чтобы поддержать процесс мирного урегулирования и способствовать восстановлению доверия между народами, Осканян выбирает путь провокаций и дезинформации.

Международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана, и любые попытки поставить это под сомнение не находят поддержки. Конструктивный диалог и сотрудничество - единственный путь к устойчивому миру и развитию на Южном Кавказе.

Видимо, потеряв ориентировку и не владея реальным положением дел Осканян, подвергая резкой критике нынешнего премьер-министра Армении за устное признание территориальной целостности Азербайджана, не понимает, что иного пути нет и не будет. Поезд давно ушел!

Пришло время оставить в прошлом конфронтационную риторику и сосредоточиться на реальных шагах. Вместо распространения необоснованных заявлений, бывшие и нынешние политики должны способствовать укреплению доверия и взаимопонимания.