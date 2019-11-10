Телеведущий Леонид Якубович отреагировал на слухи о том, что недавно ему якобы была проведена операция, после которой шоумену установили кардиостимулятор. Исходя из слов 74-летнего народного артиста России, данная информация является ложной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Можете написать, что меня на носилках из реанимации принесли на теннис - я сейчас поиграю, и через два часа меня на носилках отнесут обратно в реанимацию", - сказал он "Газете.Ru", после чего повесил трубку.

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