https://news.day.az/showbiz/1174292.html Телеведущий Леонид Якубович отреагировал на слухи об операции
Телеведущий Леонид Якубович отреагировал на слухи об операции
Телеведущий Леонид Якубович отреагировал на слухи о том, что недавно ему якобы была проведена операция, после которой шоумену установили кардиостимулятор. Исходя из слов 74-летнего народного артиста России, данная информация является ложной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Можете написать, что меня на носилках из реанимации принесли на теннис - я сейчас поиграю, и через два часа меня на носилках отнесут обратно в реанимацию", - сказал он "Газете.Ru", после чего повесил трубку.
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