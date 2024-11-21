Прогноз прожиточного минимума в Азербайджане на ближайшие годы

В 2023 году прожиточный минимум в Азербайджане составлял 246 манатов, в этом году - 270 манатов. В 2025 году этот показатель прогнозируется на уровне 285 манатов, а в 2026 году - 300 манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом на совместном заседании двух парламентских комитетов - по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал завотделом по устойчивому развитию и социальной политике Минэкономики Гусейн Гусейнов.

Он отметил, что эти повышения на 16-20 манатов будут продолжаться ежегодно: "В 2023 году минимальная прожиточный минимум для пенсионеров составлял 199 манатов, а в 2028 году ожидается доведение этой цифры до 260 манатов. Минимальный прожиточный уровень для детей в следующем году составит 246 манатов.

Прогнозы на 2026-2028 годы будут пересмотрены с учетом показателей инфляции последующих лет. Минимальная зарплата в 345 манатов в 2023 году была сохранена и в 2024 году. В 2025 году минимальная зарплата прогнозируется в размере 400 манатов. Соотношение прожиточного минимума к заработной плате составляет более 120%".