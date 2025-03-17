Как будет работать Бакинский автовокзал в праздничные дни?

Все автовокзалы и автостанции, действующие на территории республики, будут работать в усиленном режиме с 19 по 31 марта, чтобы обеспечить население качественными и бесперебойными транспортными услугами в дни празднования Новруза и Рамазана.

Как сообщает Day.Az, Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) поручило всем автовокзалам и автостанциям принять меры для обеспечения бесперебойного и безопасного движения междугородных и межрайонных маршрутов, продажи билетов по установленным тарифам в соответствии с законодательством, предотвращения возможного скопления пассажиров в праздничные дни, а также строгого соблюдения утвержденных расписаний движения автобусов.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалами движения автобусов, выходящих на маршруты в соответствии с пассажиропотоком, а также за соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

Для предотвращения скопления пассажиров на маршруты будут дополнительно выпускаться необходимое количество автобусов.

Граждане могут приобрести билеты онлайн на портале biletim.az, а также в кассах автовокзалов.

Отметим, что в настоящее время к порталу подключены 80 направлений, 51 пункт, 311 рейсов и 357 транспортных средств.