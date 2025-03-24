МЧС обратилось к автомобилистам

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана призвало граждан соблюдать правила парковки, особенно в праздничные дни.

Как передает Day.Az, в период новогодних и рамазанских праздников, автомобили часто оставляют во дворах и у подъездов, что затрудняет доступ пожарной и спасательной техники к зданиям.

По информации МЧС, неправильно припаркованные автомобили могут препятствовать оперативному реагированию в экстренных ситуациях и затруднять использование гидрантов и водоемов.

В связи с этим министерство настоятельно просит водителей парковать транспорт только в разрешенных местах, соблюдать необходимую дистанцию между автомобилями и не блокировать проезд спецтехники.

Стоит отметить, что в Азербайджане с 20 по 31 марта продолжаются нерабочие дни в честь праздников Новруз и Рамазан.