МЧС обратилось к автомобилистам - соблюдайте это правило...
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана призвало граждан соблюдать правила парковки, особенно в праздничные дни.
Как передает Day.Az, в период новогодних и рамазанских праздников, автомобили часто оставляют во дворах и у подъездов, что затрудняет доступ пожарной и спасательной техники к зданиям.
По информации МЧС, неправильно припаркованные автомобили могут препятствовать оперативному реагированию в экстренных ситуациях и затруднять использование гидрантов и водоемов.
В связи с этим министерство настоятельно просит водителей парковать транспорт только в разрешенных местах, соблюдать необходимую дистанцию между автомобилями и не блокировать проезд спецтехники.
Стоит отметить, что в Азербайджане с 20 по 31 марта продолжаются нерабочие дни в честь праздников Новруз и Рамазан.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре