Леонид Якубович: Я хочу сделать «Поле чудес» с Азербайджаном - ВИДЕО

Шоумен, писатель, ведущий самой "долгоиграющей" программы на Первом канале, "Поле чудес" - Леонид Якубович в эксклюзивной и доверительной беседе с корреспондентом "Москва-Баку" рассказал о поездках в Азербайджан. Он вспомнил о Баку времен СССР и поделился впечатлениями о современном городе, передает Day.Az со ссылкой на Москва-Баку.

- У меня остались самые потрясающие впечатления...вот, что я могу сказать! Я несколько раз приезжал в Баку. Первое, что впечатлило - феноменальный парк, там расположен мемориал - Аллея почетного захоронения.

Я даже представить себе не мог, что где-то на постсоветском пространстве есть что-то подобное. Это не "погост", не кладбище - это современный парк, там гуляют мамы с детьми.

Я почувствовал очень уважительное отношение к своей истории, к людям, которые много сделали для страны. Это в сто раз сильнее, чем стоять у могилы и рассказывать о том или ином человеке.



Приезжал в Баку прошлым летом, - меня "сразила" набережная! Как я завидую бакинцам, их домам, красоте, которая исходит от каждой детали этих домов. Горожане с детства впитывают, что самый красивый город - это Баку. У меня там возникло благостное состояние от очень теплого города и замечательных людей!

Сейчас есть идея сделать несколько национальных программ "Поле чудес": программу с Азербайджаном, Казахстаном, Литвой и так далее!

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