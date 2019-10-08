Голкипер "Вулверхэмптона" и сборной Португалии Руй Патрисиу совершил лучший сэйв в восьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на "Ленты.ру".

Вратарь выручил свою команду в выездной игре против "Манчестер Сити", в которой "волки" одержали победу со счетом 2:0.

В пятерку лучших также вошли спасения в исполнении Мэтью Райана ("Брайтон"), Каспера Шмейхеля ("Лестер"), Майкла Макговерна ("Норвич") и Роберто Хименеса ("Вест Хэм").

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