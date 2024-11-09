https://news.day.az/tourism/1705623.html На пляжи Австралии выбросило тысячи истощенных буревестников На пляжи восточного побережья Австралии были выброшены тысячи буревестников с признаками истощения. Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.
На пляжи Австралии выбросило тысячи истощенных буревестников
На пляжи восточного побережья Австралии были выброшены тысячи буревестников с признаками истощения.
Как передает Day.Az, об этом пишет The Guardian.
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