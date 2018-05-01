Ученые зафиксировали загадочный феномен в США

Самый крупный на планете гейзер Steamboat настораживает американских ученых необычной активностью. Мощные извержения произошли 15 марта, 19 и 27 апреля в Национальном парке Йеллоустон, США, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Геологи предупреждают, что это явление не связано с возможной активностью супервулкана.

Подобная активность Steamboat наблюдалась в 2003 году, однако тогда минимальный промежуток между извержениями составил 32 дня. В этот раз за самый короткий период затишья между выбросами прошло восемь дней.

По словам геологов, серии более слабых извержений могут происходить вместо одного большого выброса, что и объясняет странное поведение источника. Ученые подчеркивают, что нет причин для беспокойства, поскольку гейзер известен своим непредсказуемым поведением. Более явную угрозу представляет гипотетическое высыхание гидротермальных источников, причиной которого может быть подъем магмы к поверхности, однако подобное на территории Йеллоустонской кальдеры пока не наблюдается.

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