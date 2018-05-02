В гейзере супервулкана нашли лекарство, которое спасет миллионы жизней

Горячие источники Йеллоустонского национального парка - это не только дыхание подземного вулкана. Кипящие ключи - дом уникального вируса, из которого создадут лекарство против раковых опухолей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, ученые из университета Миннесоты назвали новый вирус Acidianus. Чтобы изучить поведение микроорганизма в разной среде, команда использовала комбинацию двух методов - криоэлектронной микроскопии и рентгенокристаллографии.

Оказалось, что обнаруженный вирус - оборотень, способный мгновенно менять лимонообразную форму на цилиндрическую, напоминающую крохотные кирпичики, связанные веревками. Исследователи предположили, что с помощью подобной трансформации вирус внедряется в другие клетки.

Известно, что, оказавшись в клетке-хозяине, вирус копирует ДНК и РНК. Такую способность ученые собираются поставить на службу медицины, "подгружая" вирус полезной информацией и внедряя ее в раковые опухоли.

Особенно обнадеживает ученых то, что вирус-оборотень может выжить в обжигающе горячем кислотном источнике.

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