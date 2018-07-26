Опровергнута популярная гипотеза о Йеллоустонском супервулкане

Геолог Ин Чжоу (Ying Zhou) из Политехнического университета Вирджинии (США) пришла к выводу, что Йеллоустонский супервулкан образовался не в результате подъема мантийного плюма, а из-за трения тектонических плит. Об этом пишет Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чжоу проанализировала данные от сейсмографов и получила детальное изображение структуры мантии Земли под Йеллоустонской кальдерой. Она не обнаружила признаков, характерных для мантийного плюма - горячего потока, который поднимается от ядра Земли к ее поверхности. Вместо этого результаты свидетельствуют о том, что супервулкан возник из-за погружения под континентальную кору древней океанической плиты 30 миллионов лет назад.

Плита Фараллон начала "подныривать" под западное побережье Северо-Американской плиты и была разбита на отдельные фрагменты. При погружении она подталкивала расплавленную породу к поверхности Земли, что и привело к появлению цепи вулканов, протянувшихся от границы штатов Орегона и Айдахо на северо-запад, к штату Вайоминг.

Ин Чжоу планирует продолжить исследования, чтобы найти новые доказательства своей модели. В настоящий момент гипотеза мантиийного плюма продолжает считаться наиболее правдоподобной версией происхождения супервулкана.

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