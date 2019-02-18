В "Поле чудес" показали, что происходит с подарками после съемок программы - ВИДЕО

В эфире Первого канала показали, что происходит со съедобными подарками после съемок программы "Поле чудес", передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Отмечается, что согласно многолетней традиции участники привозят ведущему Леониду Якубовичу свои домашние заготовки и выпечку, а также различные сувениры.

На кадрах, снятых в конце программы, видно, что подарки не уносят за кулисы, а оставляют для гостей студии, которые могут забрать еду с собой.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на появление видеозаписи, подчеркнув, что не понимают ажиотажа гостей вокруг подарков. Однако часть комментаторов отметила, что запись таких программ, как "Поле чудес", длится долго и гости вполне имеют право "подкрепиться" после съемок.



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