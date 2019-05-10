Видеозапись 10 мая публикует телеграм-канал Baza с уточнением, что авария обошлась без пострадавших, но не без потерь. Водитель Ferrari не справился с поворотом, вылетел на встречку и убил спорткар об Volkswagen, передает Day.Az со ссылкой на fontanka.ru.

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Немецкий внедорожник столкновение перенёс более стойко, однако от удара также выехал со своей полосы. От второй аварии его отделяли секунды, но двигавшаяся за Ferrari машина успела затормозить. В соцсетях уточняют, что авария произошла 9 мая на скользком участке Привольной улицы.

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