Белый дом планирует сохранить "наследие Байдена"
Белый дом сообщил об усилиях в режиме "спринт" по сохранению "наследия и продуктивной" работы уходящего президента США Джо Байдена.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден сосредоточен на том, чтобы оставшаяся часть его срока была такой же продуктивной, как и любой другой период за последние четыре года", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
В сообщении также отмечается, что оставшееся нынешней администрации время - "это спринт, чтобы нарастить исторический прогресс, достигнутый за время президентства Байдена".
Среди прочего Белый дом утверждает, что президент Байден продолжил развивать многолетнее лидерство Соединенных Штатов в вопросах глобальной продовольственной безопасности.
Выборы президента США состоялись 5 ноября, за высший государственный пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков необходимо было получить не менее 270 голосов выборщиков.
Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис - 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.
Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.
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