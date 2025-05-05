Трамп провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило NTV.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения с Турцией, региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган пригласил Трампа в Турцию.