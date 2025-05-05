https://news.day.az/world/1750456.html Трамп провел телефонный разговор с Эрдоганом Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило NTV. В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения с Турцией, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган пригласил Трампа в Турцию.
Трамп провел телефонный разговор с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило NTV.
В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения с Турцией, региональные и глобальные вопросы.
Эрдоган пригласил Трампа в Турцию.
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