https://news.day.az/world/1750456.html

Трамп провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило NTV. В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения с Турцией, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган пригласил Трампа в Турцию.