Yapon alimlər vitamin C ilə beyin sağlamlığı arasında əlaqə aşkar ediblər
Yaponiyada aparılan yeni araşdırma göstərib ki, qanda vitamin C səviyyəsinin yüksək olması yaşlı insanlarda beyin sağlamlığının daha yaxşı qorunması ilə əlaqəlidir.
Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatda iştirak edən 2 044 nəfərin MRT nəticələri analiz edilib və vitamin C səviyyəsi aşağı olan şəxslərdə beynin boz maddəsinin həcminin daha az olduğu müəyyənləşdirilib.
Alimlərin sözlərinə görə, boz maddə məlumatların emalı, yaddaş və hərəkətlərin koordinasiyasında mühüm rol oynayır. Araşdırma həmçinin göstərib ki, yüksək vitamin C səviyyəsi diqqət və yaddaşla əlaqəli beyin şəbəkələrinin fəaliyyətinin daha yaxşı qorunması ilə əlaqələndirilir. Vitamin C əsasən portağal, limon, bolqar bibəri və digər meyvə-tərəvəzlərdə mövcuddur.
Bununla belə, tədqiqat müəllifləri vurğulayırlar ki, əldə olunan nəticələr səbəb-nəticə əlaqəsini deyil, yalnız əlaqəni göstərir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, sağlam və balanslaşdırılmış qidalanma, xüsusilə meyvə və tərəvəzlərin müntəzəm qəbulu, yaşla bağlı koqnitiv zəifləmə və demensiya riskinin azaldılmasına kömək edə bilər.
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