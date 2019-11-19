19 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в городе Актау приняли участие в церемонии закладки по случаю начала строительства фибер-оптической линии связи между двумя странами по дну Каспийского моря.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот проект, формирующий новый Цифровой Шелковый путь на историческом Шелковом пути между Европой и Азией, сыграет важную роль в обеспечении услугами интернета Азербайджана, Казахстана, а также других стран Азиатского региона. Строительство фибер-оптической линии связи внесет вклад в укрепление цифровой инфраструктуры двух стран, повлияет на расширение связей между ними, а также на развитие услуг широкополосной связи в регионе, передачу более объемной информации и обеспечение более устойчивых услуг интернета в странах региона. Прокладку фибер-оптической линии связи протяженностью 380-400 километров в рамках этого грандиозного проекта осуществят оператор связи Азербайджана "Азертелеком" и компании "Транстелеком" и "КазТрансКом" Казахстана. Строительство линии связи завершится до конца 2021 года. Способность передачи информации линии составит 4-6 терабитов в секунду.

Премьер-министр Али Асадов отметил, что строительство фибер-оптической линии связи по дну Каспийского моря является знаменательным событием в новой истории как Азербайджана, так и Казахстана, подчеркнул, что это внесет вклад в более стремительное развитие сотрудничества между двумя странами.

Премьер-министры также обсудили состояние и перспективы сотрудничества между двумя странами в торговой, экономической, инвестиционной, транспортной и логистической, сельскохозяйственной, космической и культурно-гуманитарной сферах.