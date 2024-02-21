Крупнейшая экономика Африки столкнулась с кризисом и инфляцией

Нигерия столкнулась с одним из сложнейших экономических кризисов за последние годы на фоне роста инфляции и ослабления национальной валюты. Об этом со ссылкой на комментарии экспертов пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В понедельник, 19 февраля, курс нигерийской найры к доллару США обновил исторический минимум, снизившись почти до 1600 на официальном валютном рынке. С мая 2023 года, когда в должность вступил президент Бола Тинубу, найра подешевела примерно на 70 процентов. Для стабилизации курса и увеличения ликвидности на валютном рынке правительство крупнейшей экономики Африки планирует привлечь не менее 10 миллиардов долларов, сообщил глава государства.

В то же время инфляция в Нигерии приблизилась к 30 процентам - в январе индекс потребительских цен (ИПЦ) достиг 29,9 процента, что стало максимально высоким показателем с 1996 года. При этом продукты питания в прошлом месяце подорожали еще сильнее, на 35,4 процента. Страна также борется с рекордным госдолгом, высоким уровнем безработицы, нехваткой электроэнергии и снижением добычи нефти - основным продуктом экспорта.

Страна, где проживают более 210 миллионов человек, в значительной степени зависит от импорта для удовлетворения потребностей быстро растущего населения. "Сокращение располагаемых доходов и рост стоимости жизни останутся проблемой в течение 2024 года, еще больше сдерживая потребительские расходы и рост частного сектора", - отметил старший политэкономист Oxford Economics Питер Скрибанте.

По его мнению, Центральный банк Нигерии (CBN) может снова ввести запреты на импорт и валютные ограничения, что еще больше увеличит инфляцию. По прогнозам Oxford Economics, во втором квартале инфляция в стране достигнет 33 процентов в годовом исчислении.

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